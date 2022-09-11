Семак объяснил отсутствие на поле Одоевского и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Что касается фигуры голкипера, Одоевского нет ни в стартовом составе, ни в заявке на матч. Что с ним?

- Небольшие проблемы с мышцами, небольшое воспаление. Надеюсь, ненадолго. Сегодня, к сожалению, он не готовится к матчу.

- Почему Михаил Кержаков, а не Иван Куарезма?

- Потому что я думаю, все-таки поближе нужно узнать и партнерам, и игру прочувствовать для Ивана. Поэтому Миша сегодня смотрится хорошо, уверенно. Думаю, нет смысла много в этой позиции ротировать. Будет Кубок, в котором Иван сыграет.

- Иван Сергеев сегодня в старте. Манера игры соперника, ваш план на игру - с чем это связано? Почему он, а не Матео Кассьерра?

- Все вместе. Мы смотрим за состоянием ребят на тренировках, кто как играет в играх официальных. Уже в зависимости от нашего взгляда на состояние Матео и Ивана мы принимаем решение. Конечно, команда соперника иногда, совокупность факторов.