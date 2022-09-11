«Зенит» вошёл в тройку самых крупных побед в истории РПЛ

В матче девятого тура российской Премьер-лиги питерский «Зенит» разгромил «Оренбург» со счетом 8:0, установив клубный рекорд по самой крупной победе. Ранее питернцы два раза побеждали с разницей в семь мячей, и пять раз обыгрывали соперника с преимуществом в шесть голов.

Что же касается абсолютного рекорда чемпионатов России, то его удерживают две победы с разницей в 9 мячей - это матч «ковидной эпохи» между «Сочи» и «Ростовом», когда ростовчане выставили дублирующий состав и получили 1:10, а также игра «Локомотива» и «Уралана» в 2000 году, завершившаяся со счетом 9:0.

Ещё один матч в 1994 году завершился со счетом 8:0 - все тот же «Локомотив» «раздавил» автозаводцев из «Торпедо». Теперь игра «Зенита» с «Оренбургом» вошла в тройку самых крупных побед в чемпионате России, наряду с тем матчем.