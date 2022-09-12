Радимов: «Против «Зенита» играла карикатура «Оренбурга»

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а ныне тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов высказался о крупной победе подопечных Сергея Семака над «Оренбургом» в матче девятого тура Премьер-лиги.

«На поле была карикатура «Оренбурга». Жестко, обидно, но давайте называть вещи своими именами», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась разгромной победой «Зенита» со счетом 8:0.

Питерцы набрали 23 очка после девяти туров и лидируют в 3-очковым отрывом от второго места. «Оренбург» (9) остался на 12-й строчке.