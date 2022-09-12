Канчельскис назвал безобразием результат матча «Зенит» - «Оренбург»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о разгромном поражении «Оренбурга» от петербургского «Зенита» в матче девятого тура Премьер-лиги. Поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой «сине-бело-голубых» со счетом 8:0.

«Пропускать восемь мячей - безобразно и стыдно. Это просто беда. Не думаю, что сыграли договорняк, в нынешней ситуации заниматься такими делами - неправильно», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

После девяти туров «Зенит» укрепился на первом месте в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» остался на 12-й строчке.