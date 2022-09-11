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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» забил «Оренбургу» уже на третьей минуте

 
11 Сентября 2022 • 17:48 Комментировать
Зенит
4:0
Оренбург
1 1.15 X 8.50 2 17.00
1-й тайм

Матч девятого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Оренбургом» начался с быстрого гола чемпионов в ворота гостей. Уже на третьей минуте. Вилмар Барриос получил мяч на левом фланге, сыграл в центр, где Маркус Вендел неотвратимо для голкипера пробил в правый угол ворот команды из Оренбурга.

Счет стал 1:0. Если «Зенит» обыграет сегодняшнего соперника, с 23 очками выйдет на чистое первое место с запасом в одну победу от идущего вторым ЦСКА. «Оренбург» же находится в таблице прямо над зоной стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Маркус Вендел
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ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
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Идет 39 минута Зенит 4:0 Оренбург 1.15 8.50 17.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.10 3.50 2.40
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