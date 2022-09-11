«Зенит» забил «Оренбургу» уже на третьей минуте

Матч девятого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Оренбургом» начался с быстрого гола чемпионов в ворота гостей. Уже на третьей минуте. Вилмар Барриос получил мяч на левом фланге, сыграл в центр, где Маркус Вендел неотвратимо для голкипера пробил в правый угол ворот команды из Оренбурга.

Счет стал 1:0. Если «Зенит» обыграет сегодняшнего соперника, с 23 очками выйдет на чистое первое место с запасом в одну победу от идущего вторым ЦСКА. «Оренбург» же находится в таблице прямо над зоной стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.