​Клаудиньо – в запасе, Сергеев – в основе: «Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Оренбург». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Отметим, что бразилец Клаудиньо начнёт игру в запасе.

Матч между «Зенитом» и «Оренбургом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

После восьми туров «Зенит» лидировал в турнирной таблице Премьер-лиги. В субботу за счёт победы над «Краснодаром» по очкам питерцев настиг ЦСКА.