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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клаудиньо – в запасе, Сергеев – в основе: «Зенит» назвал состав на матч с «Оренбургом»

 
11 Сентября 2022 • 16:23 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.13 X 9.00 2 20.00
Через 0 ч. 54 мин.

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Оренбург». Главный тренер питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Ловрен, Родригао, Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Отметим, что бразилец Клаудиньо начнёт игру в запасе.

Матч между «Зенитом» и «Оренбургом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

После восьми туров «Зенит» лидировал в турнирной таблице Премьер-лиги. В субботу за счёт победы над «Краснодаром» по очкам питерцев настиг ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
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окончен Урал 2:0 Торпедо Москва
Идет 65 минута Факел 2:0 Локомотив Москва
11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
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