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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловрена не удивил уход Дзюбы из «Зенита»

 
06 Сентября 2022 • 09:32 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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11.09 17:30

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о своём бывшем партнёре по петербургской команде, а ныне форварде «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе.

Хорватский игрок назвал 34-летнего футболиста одним из лучших нападающих в истории российского футбола, а также признался, что его не удивил уход Дзюбы минувшим летом из питерского клуба.

«Я пожелал Дзюбе удачи, когда он ушёл. Удивлён ли я, что Артём покинул команду? Нет, это часть футбола: кто-то уходит, кто-то приходит», — приводит слова Ловрена «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба выступал за «Зенит» на протяжении семи последних лет. Всего в составе команды из Санкт-Петербурга футболист провёл 249 матчей, забив в них 108 голов и отдав 70 результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Деян Ловрен Адана Демирспор
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