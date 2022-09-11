«Зенит» громит «Оренбург» на 19-й минуте матча

На 17-й минуте матча девятого тура Премьер-лиги «Зенит» - «Оренбург» был забит второй гол. И снова отличились футболисты питерской команды. Далер Кузяев прорвался в штрафную с левого фланга и выкатил мяч под удар Ивану Сергееву, который здорово оторвался от опекуна и пробил в сетку ворот.

Спустя две минуты уже сам Кузяев стал героем эпизода, он сам подобрал мяч и забил.

Счет стал 3:0. «Зенит» сделал второй шаг к тому, чтобы снова единолично возглавить турнирную таблицу, набрав 23 очка. У «Оренбурга» может остаться всего 9 баллов в активе. Самый подробный онлайн проходит на LiveResult.ru.