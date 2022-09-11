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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костылёв ответил на вопрос, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

 
11 Сентября 2022 • 15:19 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.13 X 9.00 2 20.00
Через 0 ч. 58 мин.

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылёв оценил шансы «армейского» клуба в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Сможет ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство? Нет, «Зенит» выше на две головы. Там тоже одни иностранцы играют», — приводит слова Костылёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что сейчас нельзя прогнозировать даже борьбу ЦСКА за медали, потому что вокруг непонятная обстановка.

«Красно-синие» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после девяти матчей. Столько же баллов имеет лидирующий «Зенит», но у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе с «Оренбургом».

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ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
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11.09  17:30 Зенит ... Оренбург 1.13 9.00 20.00
11.09  19:45 Ростов ... Спартак Москва 3.00 3.55 2.35
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