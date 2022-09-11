Костылёв ответил на вопрос, сможет ли ЦСКА составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылёв оценил шансы «армейского» клуба в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Сможет ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство? Нет, «Зенит» выше на две головы. Там тоже одни иностранцы играют», — приводит слова Костылёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что сейчас нельзя прогнозировать даже борьбу ЦСКА за медали, потому что вокруг непонятная обстановка.

«Красно-синие» занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после девяти матчей. Столько же баллов имеет лидирующий «Зенит», но у «сине-бело-голубых» есть игра в запасе с «Оренбургом».