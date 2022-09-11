«Зенит» забил уже шестой гол в ворота «Оренбурга»

После перерыва в матче девятого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Оренбургом» избиение гостей продолжается. В первом тайме забивали Маркус Вендел (дважды), Иван Сергеев, Далер Кузяев и Малком. После 15-минутной паузы гости сами помогли сопернику, после прострела Сергеева с правого фланга в штрафную Александр Павловец срезал мяч в сетку своих ворот.

Напомним, что «Зенит» набирает 23 очка и возвращается на чистое первое место в таблице. У команды Марцела Лички 9 баллов. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.