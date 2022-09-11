Хет-трик Вендела, красавец Малкома через себя и много чего ещё: «Зенит» раскромсал «Оренбург» в пух и прах, накидав ему аж 8 штук

«Зенит» вдоволь покуражился на «Газпром Арене» в матче девятого тура, под горячую руку питерцам попался «Оренбург».

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1:0. Гол Вендела (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Ивана Сергеева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:0. Гол Далера Кузяева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:0. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Мощный удар Сычевого в перекладину (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Опаснейший момент у ворот Кеняйкина (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 5:0. Гол Вендела (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 6:0. Гол Александра Павловеца (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 7:0. Гол Филипе Малкома (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 8:0. Гол Вендела (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Обыграв в прошлом туре «Спартак» в Дерби двух столиц, да ещё и на выезде, «Зенит» вырвался в единоличные лидеры чемпионата с трёхочковым отрывом от ЦСКА и «Краснодара». В девятом туре «армейцы» разгромили «быков» и догнали питерцев по очкам, но те имели матч в запасе – как раз эту самую игру с «Оренбургом». «Зенит», конечно, был стопроцентным фаворитом против новичка РПЛ, пусть оренбуржцы и шли выше зоны стыков с симпатичным футболом.

Зенитовцы, которых в последнее время критиковали за невнятные первые таймы, на этот раз включились сразу же, со стартового свистка. Отбирали мяч рядом с чужом штрафной и не давали сопернику поднять голову. Гостевые защитники не успевали за быстрым движением мяча, находившегося под контролем техничных «сине-бело-голубых». Прострел Сантоса слева был заблокирован, и мяч вернулся к адресанту. Тогда Дуглас принял другое решение и отдал целенаправленный пас чуть назад по диагонали Венделу. Тот, находясь в штрафной без опеки, прицелился и вкрутил мяч в сетку впритирку с дальней штангой (1:0).

После гола «Зенит» продолжал вертеть мяч на чужой половине, однако пара моментов намекнула на скользкость счёта на табло. Сычевой на грани офсайда откликнулся на длинный заброс и проткнул мяч в сетку мимо, как казалось, помешавших друг другу Ловрена и Кержакова. Но взятие ворот не было засчитано из-за того, что форвард гостей явно подыграл себе рукой. И Ловрен остановился в том эпизоде, сигнализируя лайнсмену о нарушении со стороны оппонента. Чуть позже Марин нанёс плотный удар в левый нижний угол, мяч оказался в перчатках Кержакова.

«Оренбург» некоторое время повладел мячом, но стоило «Зениту» снова закрутить свою карусель, как счёт стал 2:0. Мостовой с левого фланга коротко отдал поперёк Венделу. Тот сделал проникающий пас в зону, куда врывались Кузяев и Сергеев. Второй из них был в офсайде, а мяч принял первый и покатил его Сергееву. Дальше – замыкание и гол.

Третью пробоину гости получили через две минуты от автора голевого паса в предыдущем эпизоде. Мостовой перехватил мяч около чужой штрафной и попробовал сделать пас вперёд по прямой Сергееву, но отскок от Павловца перекинул мяч на правый полуфланг Кузяеву, поразившему дальний угол. Вскоре ещё Сергеев головой попал в перекладину, а вместо мяча в сетку влетел Малком. Впрочем, до 4:0 дело всё равно дошло до отметки в получас игры. Мостовой на сей раз сделал пас в зону правого инсайда Малкому, ну и тот зарешал в левый угол.

Ведя настолько крупно, «Зенит» мог позволить себе подрасслабиться в обороне. Сычевой, старавшийся проявить себя впереди на глазах у боссов питерского клуба, примерно с линии штрафной засадил мяч в перекладину. Был ещё ряд дальних ударов от уральцев, они не достигли намеченной цели. После этого инициатива вернулась к «Зениту», и на 42-й минуте питерцы опять обстучали каркас ворот. Малком загнал мяч в правую штангу, на отскоке Сергеев добавил мяч выше створа. Зато Вендел через минуту повторил свой первый гол, с той лишь разницей, что он бил из-за пределов штрафной.

Уже к перерыву была «какая боль», то есть 5:0. «Зенит» являлся королём этой игры, а «Оренбург», к большому для него сожалению, играл роль мальчика для битья. К чести гостей, они не рассыпались ментально и демонстрировали атакующий футбол, только вот забили в начале второго тайма в свои ворота. Клаудиньо запустил по правому полуфлангу избежавшего офсайда Сергеева, последовал прострел, и набежавший Павловец с силой вонзил мяч в сетку владений Кеняйкина (6:0).

Сычевой не использовал свой очередной шанс, пробив выше створа, на что Малком отметил блестящим ударом через себя после заброса Барриоса. Мяч срикошетил от руки вратаря гостей и всё равно оказался в сетке (7:0). Сказать, что Кеняйкин был расстроен, – ничего не сказать. Вскоре он потерял мяч в своей штрафной, но его подстраховал защитник, и там было «вне игры». Дальше «Оренбург» снова пошёл в атаку, опять Сычевой не забил, и вновь команда гостей пропустила. Появившийся на замену Кассьерра пронзил оборону визитёров прострелом, а Вендел подработал мяч и упаковал его в цель (8:0).

В оставшееся время «Зенит» непринуждённо атаковал, но на цифре 8 лимит его забитых голов оказался исчерпан. Сверхзрелищно набрав 23 очка, питерцы вернулись на чистое первое место турнирной таблицы с трёхочковым отрывом от второго. Сергей Семак и его подопечные получили отличное настроение, а вот в «Оренбурге» Марцелу Личке придётся поработать над тем, чтобы его команда не рухнула в психологическую яму после такого холодного душа.

Кирилл Иванцов