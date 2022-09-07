Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин считает, что российские игроки «Зенита» получают мало игрового времени в своей команде

 
07 Сентября 2022 • 13:54 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.14 X 8.00 2 19.00
11.09 17:30

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о появлении в командах РПЛ большого количества российских игроков.

Карпин считает, что в большинстве российских клубов футболисты из нашей страны стали выходить на поле чаще, за исключением «Зенита», где по-прежнему солируют легионеры.

«Круговой, Сутормин и Чистяков не получают времени, которого нам бы хотелось», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Сутормин и Круговой провели по шесть матчей из восьми, а Чистяков лишь два раза выходил на поле в составе своей команды.

Напомним, в этом месяце сборная России проведёт сбор, в ходе которого 24 сентября встретится с командой Киргизии в рамках товарищеской встречи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Данил Круговой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
14:25 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» подтвердили переход Кузьмичёва в «Локомотив»
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, сколько «Локомотив» потратит на Педриньо
14:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Коваленко играет, мягко говоря, неплохо»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин считает, что российские игроки «Зенита» получают мало игрового времени в своей команде
13:38 · Россия. Первая лига
«Уфа» усилилась нападающим «Енисея» официально
13:24 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, как себя чувствует Захарян после несостоявшегося трансфера в «Челси»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Мевли в «Спартаке»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Мостовой знает, где продолжит карьеру Тедеско
11:51 · Россия. Премьер-лига
Коваленко поделился эмоциями после вызова в сборную России
11:45 · Россия. Премьер-лига
«Урал» объявил о трансфере голландского нападающего официально
10:50 · Россия. Премьер-лига
Урунов — о первой тренировке в «Урале»: «Видно, что в команде хорошая атмосфера»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Норвегии рассказал, что никто в стране не поддерживает решение Норманна перейти в «Динамо»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Торпедо»: «Когда пришёл Геркус, всё стало рушиться на глазах»
09:59 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» нацелился на бразильского полузащитника
09:44 · Россия. Премьер-лига
В Турции подтвердили переговоры со «Спартаком» по трансферу Мевли
Все новости
Рекомендуем