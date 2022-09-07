Карпин считает, что российские игроки «Зенита» получают мало игрового времени в своей команде

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о появлении в командах РПЛ большого количества российских игроков.

Карпин считает, что в большинстве российских клубов футболисты из нашей страны стали выходить на поле чаще, за исключением «Зенита», где по-прежнему солируют легионеры.

«Круговой, Сутормин и Чистяков не получают времени, которого нам бы хотелось», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ Сутормин и Круговой провели по шесть матчей из восьми, а Чистяков лишь два раза выходил на поле в составе своей команды.

Напомним, в этом месяце сборная России проведёт сбор, в ходе которого 24 сентября встретится с командой Киргизии в рамках товарищеской встречи.