Личка: «Не будем здесь ставить автобус»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Гурциев в запасе, в старте Эктов. Почему?

- Потому что Батраз Гурциев больше играет в атаке, он проделал хорошую работу в игре с «Химками», то, что я хотел. У него было больше атакующих действий. Сегодня будем играть с «Зенитом», нам тоже нужны атакующие действия и в обороне. Поэтому я вернул в состав Александра Эктова. Только из-за того, чтобы Эктов больше помогал в защите. Никаких претензий к Батразу у меня нет.

- Что касается «Зенита», у него определенная манера игры. Но мы привыкли и к манере игры «Оренбурга» на старте этого сезона. Она предельно агрессивна, прессинг. Вы часто говорите, что не хотите от этой модели отходить. Все-таки соперник диктует вам определенный отход сегодня?

- Нет, вообще соперник - так, меня не интересует. Меня интересует моя команды. Мы уважаем соперника, он очень сильный на сегодняшний день. «Зенит» - команда уровнем выше всех в России, но мы не будем здесь ставить автобус. Будем пробовать играть в свою игру, нам нужно будет терпение, так как соперник будет больше контролировать мяч. Но мы не хотим отступить от своей игры, давать высокий прессинг, агрессивнее играть. Когда у нас будет мяч, надо подержать, играть через короткий пас, но и как будет шанс, надо их использовать, потому что у нас не будет 6-7 моментов, чтобы забить гол. Надо использовать 2-3 ситуации. Посмотрим.