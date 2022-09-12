Вендел: «Надеюсь, это первый хет-трик из многих»

Бразильский легионер «Зенита» Вендел пообщался с представителями СМИ после разгромной победы над «Оренбургом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» катком прошлись по сопернику, отгрузив в его ворота восемь мячей.

«Я очень счастлив! Надеюсь, это первый хет-трик из многих. Здорово, что я помог команде своими тремя голами, теперь продолжу работать и настраиваться на важный матч», - приводит слова полузащитника клубная пресс-служба.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Вендел отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Следующий матч петербургский клуб проведет против самарских «Крыльев Советов» в Кубке России.