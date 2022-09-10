Бубнов дал категоричный прогноз на матч «Зенит» - «Оренбург»

Петербургский «Зенит» сыграет против «Оренбурга» в матче девятого тура чемпионата России. Своим мнением по этому поединку поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«3:0. Тут все предельно ясно. «Зенит» на своем поле уничтожает всех, а «Оренбург» не взял еще ни одного очка в гостях. Петербуржцы победят крупно», - цитирует эксперта Sportbox.

Подопечные Сергея Семака примут «Оренбург» на «Газпром Арене» завтра, 11 сентября. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени.

После восьми туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Оренбург» располагается на 12-й строчке.