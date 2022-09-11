​«Проиграть 0:8 – стыд»: Тренер «Оренбурга» взял вину на себя

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал комментарий после провала команды в гостях у «Зенита». Оренбуржцы в девятом туре Премьер-лиги проиграли чемпиону России последних лет с результатом 0:8.

«Это моя ошибка, я подготовил команду к игре, выбрал состав. Этот результат – мой. Проиграть 0:8 – стыд. Можно проиграть 0:4, 0:5, 1:4 – это спорт. Проиграть 0:8 и ничего не показать – стыд», - высказался Личка, чьи слова на своих страницах приводит Sports.ru.

На следующей неделе «Оренбург» проведёт два матча. Сначала команда Марцела Личка сыграет в гостях у «Ростова» (Фонбет Кубок России), а затем – в гостях у «Пари НН» (Премьер-лига).

После девяти туров «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги России.