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Нобоа не верит, что зимой сможет перейти в «Зенит»

 
10 Сентября 2022 • 10:14 Комментировать (1)
Зенит
...
Оренбург
1 1.13 X 8.50 2 21.00
11.09 17:30

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о несостоявшемся трансфере в «Зенит».

Напомним, минувшим летом интерес к эквадорцу проявлял также и ЦСКА, однако руководство «Сочи» не захотело отпускать своего лидера в другую команду.

В разговоре с «РБ Спорт» сам Нобоа признался, что очень хотел перейти в команду из Санкт-Петербурга, но ему уже сообщили, что даже в зимнее трансферное окно этого сделать не получится.

Напомним, Нобоа ранее уже выступал за «Зенит, в период с 2017 по 2019 год. Всего в составе «сине-бело-голубых» полузащитник провёл 22 матча, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Кристиан Нобоа Сочи
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Комментарии (1)
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vbishevcky
10 Сентября 2022 в 10:50
Правильно делает , что не верит.
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