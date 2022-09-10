Нобоа не верит, что зимой сможет перейти в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о несостоявшемся трансфере в «Зенит».

Напомним, минувшим летом интерес к эквадорцу проявлял также и ЦСКА, однако руководство «Сочи» не захотело отпускать своего лидера в другую команду.

В разговоре с «РБ Спорт» сам Нобоа признался, что очень хотел перейти в команду из Санкт-Петербурга, но ему уже сообщили, что даже в зимнее трансферное окно этого сделать не получится.

Напомним, Нобоа ранее уже выступал за «Зенит, в период с 2017 по 2019 год. Всего в составе «сине-бело-голубых» полузащитник провёл 22 матча, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.