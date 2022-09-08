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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак ответил на вопрос, есть ли в «Зените» травмированные игроки

 
08 Сентября 2022 • 11:32 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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11.09 17:30

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» встретится с «Оренбургом». В преддверии матча главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак высказался о состоянии своих подопечных.

«Ситуация хорошая. Травмированные игроки отсутствуют. Но все очень зыбко. На сегодняшний день все готовятся», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Поединок «Зенита» против «Оренбурга» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Перед этой хозяева лидируют в турнирной таблице, а гости идут 12-ми.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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ЗЕНИТ ОРЕНБУРГ
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