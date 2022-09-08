Семак ответил на вопрос, есть ли в «Зените» травмированные игроки

В рамках девятого тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» встретится с «Оренбургом». В преддверии матча главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак высказался о состоянии своих подопечных.

«Ситуация хорошая. Травмированные игроки отсутствуют. Но все очень зыбко. На сегодняшний день все готовятся», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Поединок «Зенита» против «Оренбурга» состоится на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 11 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Перед этой хозяева лидируют в турнирной таблице, а гости идут 12-ми.