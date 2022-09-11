​Смородская: «Сколько обсуждали расширение РПЛ, но посмотрите на «Оренбург»

Ольга Смородская, которая в своё время была президентом «Локомотива», считает, что матч «Зенит» - «Оренбург» лишний раз доказывает, что о расширении Премьер-лиги думать не стоит.

Напомним, что «Зенит» разгромил своего соперника со счётом 8:0. Это была игра девятого тура чемпионата России.

«Счёт матча «Зенит» - «Оренбург» какой-то катастрофический и жуткий. Сколько обсуждали расширение РПЛ до 18–20 команд… Посмотрите на «Оренбург» - у нас пока не хватает качества даже на 16 команд», - высказалась Смородская, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Следующий матч «Зенит» проведёт 14 сентября. Команда Сергея Семака встретится с «Крыльями Советов» в рамках второго тура групповой стадии Фонбет Кубка России.