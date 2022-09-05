Агент — о Салаи: «В это трансферное окно Аттила не перейдёт в «Зенит»

Футбольный агент Даниэль Кустнер, представляющий интересы защитника «Фенербахче» Аттилы Салаи, заявил, что его клиент не перейдёт в «Зенит» в нынешнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 24-летнего венгра 20 миллионов евро.

«Могу подтвердить, что в это трансферное окно Аттила не перейдёт в «Зенит», — приводит слова Кустнера «РБ Спорт».

По информации источника, трансфер Аттилы также зависит от выступлений защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, которого «Зенит» рассматривает в качестве своей приоритетной цели. Возможно, руководство «сине-бело-голубых» вернётся к кандидатуре Салаи зимой.

В текущем сезоне венгерский футболист провёл за «Фенербахче» 10 матчей, в которых отметился одним забитым голом.