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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Башича: «Иван мне говорил, что ему очень нравится в России»

 
06 Сентября 2022 • 15:49 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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11.09 17:30

Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал о том, как проходит адаптация футболиста в России.

Напомним, 20-летний игрок перешёл в «Оренбург» из боснийского клуба «Зриньски» летом текущего года за 550 тысяч евро.

«Иван мне говорил, что ему очень нравится в России, он быстро адаптировался. Ни разу я не слышал от него разговоров в духе «зачем я сюда приехал, я скучаю по дому», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России боснийский полузащитник провёл в составе «Оренбурга» шесть матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Зриньски Иван Башич
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