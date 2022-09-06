Агент Башича: «Иван мне говорил, что ему очень нравится в России»

Футбольный агент Асхат Идризович, представляющий интересы полузащитника «Оренбурга» Ивана Башича, рассказал о том, как проходит адаптация футболиста в России.

Напомним, 20-летний игрок перешёл в «Оренбург» из боснийского клуба «Зриньски» летом текущего года за 550 тысяч евро.

«Иван мне говорил, что ему очень нравится в России, он быстро адаптировался. Ни разу я не слышал от него разговоров в духе «зачем я сюда приехал, я скучаю по дому», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем розыгрыше чемпионата России боснийский полузащитник провёл в составе «Оренбурга» шесть матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.