Погребняк заявил, что «Зенит» является иконой российского футбола

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал результаты «сине-бело-голубых» в РПЛ.

«Зенит» — это икона российского футбола на данный момент. В Санкт-Петербурге еще никто не смог набрать очки в игре с «Зенитом». Я думаю, так и будет продолжаться», — заявил Погребняк «Спорт-Экспрессу».

Экс-игрок добавил, что «Зенит» показывает чемпионскую игру, поэтому ни у кого нет шансов против «сине-бело-голубых».

«Зенит» разгромил «Оренбург» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 8:0. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.