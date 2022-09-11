Вендел оформил хет-трик, «Зенит» забил 8 мячей «Оренбургу»

В середине второго тайма матча девятого тура Премьер-лиги «Зенит» в очередной раз забил в ворота «Оренбурга». Матео Кассьерра выполнил прострел в линию атаки, а там Маркус Вендел получил мяч, избавился от опеки и направил мяч впритирку со штангой. На табло зажглись невероятные цифры - 8 и 0.

Напомним, что ранее Малком оформил дубль, Иван Сергеев и Далер Кузяев отличились по разу. Также в пассиве Александра Павловца автогол в ворота «Оренбурга».

«Зенит» набирает 23 очка при средней результативности 3 гола за матч. У «Оренбурга» 9 баллов.

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