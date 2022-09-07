Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате

Бывший тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела не сомневается в том, что и в нынешнем сезоне питерский «Зенит» станет чемпионом - как и в предыдущих четырех чемпионатах. Питерцы пару раз уже потеряли очки, но, с другой стороны, уже обыграли своих главных конкурентов - московские ЦСКА и «Спартак». Петржела готов поставить на новый успех «Зенита» круглую сумму - миллион евро.

- Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды, - цитирует Петржелу «РБ Спорт».