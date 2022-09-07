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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела готов поставить миллион евро на победу «Зенита» в чемпионате

 
07 Сентября 2022 • 03:43 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
1 1.14 X 8.00 2 19.00
11.09 17:30

Бывший тренер питерского «Зенита» Властимил Петржела не сомневается в том, что и в нынешнем сезоне питерский «Зенит» станет чемпионом - как и в предыдущих четырех чемпионатах. Питерцы пару раз уже потеряли очки, но, с другой стороны, уже обыграли своих главных конкурентов - московские ЦСКА и «Спартак». Петржела готов поставить на новый успех «Зенита» круглую сумму - миллион евро.

- Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды, - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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