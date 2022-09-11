Михаил Кержаков — о крупной победе над «Оренбургом»: «Такие матчи случаются»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал крупную победу над «Оренбургом» (8:0) в матче 9-го тура РПЛ.

«Такие матчи случаются. Мои пожелания «Оренбургу» — не вешать нос. Но иногда такие поражения случаются», — передает слова Кержакова «Чемпионат».

Вратарь заявил, что такой крупный счет из-за того, что «Зенит» был на поле сильнее.

«Зенит» разгромил «Оренбург» в рамках матча 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 8:0. Санкт-петербургский клуб является единоличным лидером РПЛ, набрав 23 очка после девяти матчей.

В следующем туре «сине-бело-голубые» встретятся с «Динамо».