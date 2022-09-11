«Зенит» не останавливается в матче девятого тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Команда Сергея Семака забила в пятый раз в течение стартового тайма. Андрей Мостовой с правого края штрафной попал в штангу, а Иван Сергеев на добивании чудом не оформил дубль. Уже в следующей атаке свой второй гол забил Вендел. Сергеев отобрал мяч и отпасовал на Малкома, а тот помог соотечественнику, который по дуге поразил дальний угол ворот - 5:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.