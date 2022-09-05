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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский рассказал, когда сможет вернуться на поле

 
05 Сентября 2022 • 10:28 Комментировать
Ростов
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Спартак Москва
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11.09 19:45

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как проходит его восстановление после травмы, полученной в матче 7-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (4:1).

Футболист допустил, что к матчу 10-го тура против «Локомотива», который состоится 18 сентября, он уже будет готов.

«Здоровье? Ещё пара недель — 50 на 50, что к «Локомотиву» буду готов. Надеюсь, что после «Локомотива» точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально всё», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл в составе «красно-белых» восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом. В следующем туре чемпионата России «красно-белые» встретятся с «Ростовом». Игра состоится 11 сентября и начнётся в 19:45 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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