Рано было думать о чемпионстве: Абаскаля перехвалили, «Спартак» не может справляться с проблемами

«Спартак» в воскресенье потерпел второе поражение подряд. «Красно-белые» вели в счёте против «Ростова», но в итоге проиграли. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о последних результатах.

Похоже, что дифирамбы, которые пелись Гильермо Абаскалю на старте сезона, оказались преждевременными. Как только «красно-белые» столкнулись с серьёзным сопротивлением, проблемы москвичей вышли на передний план. На старте испанцу везло с календарем и обстоятельствами. В стартовых пяти турах «Спартак» играл против трёх команд, которые на старте выглядят очень слабо («Ахмат», «Оренбург» и «Урал»), и против двоих, которые оказались в сложных обстоятельствах. «Краснодар» ещё в первом тайме остался в меньшинстве, а «Сочи» пока находится в стадии перестройки.

В благоприятно сложившихся обстоятельствах Абаскаль легко побеждал. «Спартак» действовал как по учебнику и легко разрывал соперников в тех местах, где у тех были проблемы. На этом фоне испанец отличался от многих своих предшественников, которые зачастую не могли обыгрывать более слабых противников. Тем не менее эти успехи явно были переоценены.

В последних четырёх турах «Спартак» играл против трёх команд, которые были не слабее и не имели проблем в конкретных матчах. Итог – три поражения от «Динамо», «Зенита» и «Ростова». Между ними затесалась ещё победа над «Факелом», которая стала лишь подтверждением правила, что Абаскаль умеет обыгрывать тех, кто слабее.

С «Динамо», «Зенитом» и «Ростовом» нельзя было просто надавить на проблемное место и победить. Во всех случаях «красно-белым» надо было не только найти слабости в линиях соперников, но и нивелировать свои. В общем-то ничего из этого не получилось. «Спартак» не просто проиграл трижды, но каждый раз это было полностью заслуженно. «Красно-белые» даже не могут сетовать на какую-то неудачу, всё было по делу.

В этих трёх матчах «Спартак» показал, что атака не настолько креативна. В ворота «Динамо» не забили ничего, с «Зенитом» получился шальной заброс, с «Ростовом» – только навесы. Что страшнее для «Спартака», но что было предсказуемо, так это то, что в обороне совсем плохо. Причём к обычным по последним сезонам простым ошибкам добавились откровенные «привозы». С «Динамо» что-то невероятное сотворил Умяров, в Ростове-на-Дону отметился Рыбус. Поляк вообще за несколько стартовых туров собрал убойную в прямом смысле коллекцию: удаление, обрез, привезённый пенальти.

Конечно, не стоит всё списывать только на Абаскаля. «Спартак» уже к сентябрю столкнулся с громадными кадровыми проблемами. В Ростове-на-Дону из-за травм не могли сыграть Николсон, Зиньковский, Мозес и Мартинс, а новички Бальде и Мевля не готовы. Сенегалец, видимо, из-за этого и получил свою травму. Когда в Ростове-на-Дону в первом тайме захромал Промес, Абаскалю, вероятно, стало дурно.

Тем не менее объяснять всё кадровыми проблемами тоже нельзя. «Привозы», которыми балуются спартаковцы в последних турах, – это то, что должен решать тренер. Это может быть следствием желания играть в короткий пас, но иногда надо действовать проще. Отдельный вопрос – это концентрация в обороне. Два тура подряд «Спартак» вёл в счёте, но проигрывал. Причём в Ростове-на-Дону «красно-белые» умудрились в первом тайме пропустить дважды почти одинаковые голы, давая сопернику без сопротивления бить с линии штрафной. И тут можно вспомнить, что и «Зенит» победный гол забил в подобном ключе.

В общем Абаскаль пока что показывает умение легко брать «своё». Однако «Спартак» не настолько хорош, чтобы за счёт своей силы обыгрывать всех налево и направо. Когда же нужна выдумка, характер, сплочённость – «красно-белые» раз за разом уступают. В этом смысле очень интересен следующий тур. «Локомотив» в бедственном состоянии по игре, но по составу не выглядит слабее. По идее, это «свои» три очки для Абаскаля, но сможет ли он их отобрать у соперника, который будет биться изо всех сил?

Роман Андреев