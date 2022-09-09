Агент рассказал, что Мевля пошёл на значительное сокращение зарплаты ради трансфера в «Спартак»

Евгений Новиков, агент новичка «Спартака» Михи Мевли, рассказал, что словенский защитник решился на значительное сокращение размера заработной платы ради перехода в московский клуб.

Напомним, вчера, 8 сентября, 32-летний Мевля подписал со «Спартаком» соглашение, рассчитанное до лета 2023 года. Ранее он выступал за турецкий «Аланьяспор».

«Мевля изначально не рассматривал Россию. Когда узнали про интерес «Спартака», Миха сказал, что пойдёт только туда. Ради московского клуба он пошёл на понижение зарплаты на 40%», — цитирует Новикова «Чемпионат».

В общей сложности в составе турецкой команды защитник провёл 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее Мевля защищал цвета «Ростова», «Сочи» и «Зенита», с которым выиграл чемпионат России в 2019 году.