​В РПЛ осталось только две команды без поражений

Девятый тур Российской премьер-лиги позади, и самое время делать некоторые выводы. По итогам игрового дня в чемпионате осталось только две команды, которые ещё не знали горечи поражений. Речь идёт о лидирующем «Зените» (7 побед, 2 ничьи) и «Ростове», идущем третьим, (5 побед, 4 ничьи).

Напомним, что после восьми туров команд с нулём в графе поражений было три. Помимо «Зенита» и «Ростова», без поражений шло «Динамо». В девятом туре «динамовцы» Москвы проиграли в гостях у «Сочи» с результатом 1:2.

Матчи следующего, десятого тура Премьер-лиги пройдут в субботу и воскресенье – 17 и 18 сентября.