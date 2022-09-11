Бывший администратор «Спартака»: «Я в шоке»

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Александр Хаджи, бывший администратор московского «Спартака», очень расстроен итогами матча. Он дал понять, что после второго пропущенного гола перестал смотреть матч.

- Я просто в шоке! Когда нам забили второй мяч, плюнул и перестал смотреть. Как будто бы понял, что нам забьют полное лукошко. Подумал, зачем доводить себя до сердечного приступа и не стал дальше смотреть, - заявил Хаджи в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Спартак» примет дома «Локомотив».