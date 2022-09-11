Гендиректор «Спартака»: «Привезли себе сами»

Последним матчем девятого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала игра между «Ростовом» и «Спартаком». Московский клуб открыл счет, но затем что-то произошло и голы буквально посыпались в ворота гостей.

В итоге, пропустив четыре мяча, «Спартак» еще смог отыграть один гол, но в итоге проиграл 2:4. Невеселые итоги игры подвел Евгений Мележиков - генеральный директор клуба.

- Что сказать? Сами себе привезли, - цитирует лаконичные слова Мележикова издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата московский «Спартак» примет в номинальном домашнем матче земляков из «Локомотива».