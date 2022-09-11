Мацуев: «Осечка с «Зенитом» не должна подкосить «Спартак»

Народный артист РФ и болельщик столичного «Спартака» Денис Мацуев дал комментарий в преддверии матча «народной команды» против «Ростова» в девятом туре чемпионата России.

«Осечка с «Зенитом» не должна нас подкосить, мы должны идти вперед. Если оступимся еще раз, энергетика не дай бог уйдет и получится то, что получится. Об этом не хочется думать», - передает слова Мацуева «Спорт-экспресс».

«Спартак» сыграет против «Ростова» на выезде 11 сентября. Начало матча – 19:45 по московскому времени. После восьми проведенных туров Премьер-лиги столичный коллектив занимает шестое место в турнирной таблице, а команда Валерия Карпина идет седьмой.