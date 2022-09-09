Комбаров считает, что уровень чемпионата России упал

Бывший защитник «Спартака», а ныне главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался о нынешнем уровне РПЛ.

По мнению специалиста, уровень чемпионата России за последнее время сильно упал, так как многие клубы покинули иностранные футболисты.

«Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими. У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые пришли», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками в своём активе. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени.