Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комбаров считает, что уровень чемпионата России упал

 
09 Сентября 2022 • 09:34 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
1 2.85 X 3.60 2 2.35
11.09 19:45

Бывший защитник «Спартака», а ныне главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров высказался о нынешнем уровне РПЛ.

По мнению специалиста, уровень чемпионата России за последнее время сильно упал, так как многие клубы покинули иностранные футболисты.

«Команды с большим бюджетом априори имеют преимущество перед другими. У «Спартака» хороший состав, хорошие футболисты. У многих конкурентов уехали иностранцы. У «Спартака» некоторые остались, а некоторые пришли», — приводит слова Комбарова «Чемпионат».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в РПЛ, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.

После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 16 очками в своём активе. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 11 сентября против «Ростова». Встреча начнётся в 19:45 по московскому времени. 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Комбаров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.09  20:00 Сочи ... Динамо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
11:07 · Россия. Премьер-лига
Шелия оценил турнирное положение «Ахмата»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Мевля готов дебютировать за «Спартак» в матче с «Ростовом»
10:56 · Россия. Премьер-лига
Гладышев рассказал, что игроки «Динамо» каждый день подкалывают Захаряна по поводу «Челси»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал безумием слухи о возвращении Джорджевича в Россию
10:38 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров рассказал о своём желании возглавить «Спартак»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, что Мевля пошёл на значительное сокращение зарплаты ради трансфера в «Спартак»
10:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» объявил о трансфере сербского нападающего официально
10:06 · Россия. Премьер-лига
«Шинник» арендовал полузащитника «Урала» Емельянова официально
09:50 · Россия. Премьер-лига
Глушенков — о шансе в «Спартаке»: «Я забил на это»
09:36 · Россия. Премьер-лига
Баженов - о Мевле: «Очень странный трансфер «Спартака»
09:34 · Россия. Премьер-лига
Комбаров считает, что уровень чемпионата России упал
09:30 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Трансфер Мевли - это не так серьёзно, пусть играет в «Спартаке»
09:24 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров объяснил, почему завершил карьеру
09:17 · Россия. Премьер-лига
Глушенков назвал Талалаева самым жёстким тренером в своей карьере
09:16 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» оценили летние трансферы клуба
Все новости
Рекомендуем