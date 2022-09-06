​Мартинс не поможет «Спартаку» в 2022 году

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оказался среди тех игроков, которые получили травму в последнем матче против «Зенита». И если Руслан Литвинов пропустит около трёх недель, то ситуация с Мартинсом более сложная. По данным «РБ Спорт», хавбек выбыл на срок от трёх до четырёх месяцев. Это означает, что в 2022 году футболист с высокой долей вероятности «красно-белым» не поможет.

В ближайшее время «Спартак» наверняка выпустит пресс-релиз об итогах дополнительного обследования Кристофера Мартинса.

Напомним, что «Спартак» в воскресенье проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 1:2.