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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мартинс не поможет «Спартаку» в 2022 году

 
06 Сентября 2022 • 16:53 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
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11.09 19:45

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс оказался среди тех игроков, которые получили травму в последнем матче против «Зенита». И если Руслан Литвинов пропустит около трёх недель, то ситуация с Мартинсом более сложная. По данным «РБ Спорт», хавбек выбыл на срок от трёх до четырёх месяцев. Это означает, что в 2022 году футболист с высокой долей вероятности «красно-белым» не поможет.

В ближайшее время «Спартак» наверняка выпустит пресс-релиз об итогах дополнительного обследования Кристофера Мартинса.

Напомним, что «Спартак» в воскресенье проиграл «Зениту» на своём поле со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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