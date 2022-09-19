Червиченко - о «Спартаке»: «Аутсайдеров чешут под орех, а прямых конкурентов победить не могут»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал оценку игре «красно-белых» во вчерашнем дерби против «Локомотива». «Народная команда» благодаря голу Александра Соболева отпраздновала победу со счетом 1:0.

«Аутсайдеров чешут под орех, а прямых конкурентов обыграть не могут. «Локо» вряд ли можно считать прямым конкурентом. Игра в этом году повеселее. Все идет медленно, но вверх!» - приводятся слова Червиченко на страницах «Спорт-экспресса».

«Спартак» набрал 19 баллов и занимает пятое место после десяти туров чемпионата России. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на семь очков.