Названы судьи матчей «Спартак» - «Локомотив» и «Динамо» - «Зенит»

На официальном сайте РФС опубликованы судейские назначения на матчи десятого тура Российской премьер-лиги. На этих выходных состоятся два топ-матча в чемпионате: московское «Динамо» примет петербургский «Зенит», а на «Открытие Банк Арене» пройдет дерби «Спартак» - «Локомотив».

Главным рефери поединка между «бело-голубыми» и командой Сергея Семака станет Сергей Карасёв. Встречу «красно-белых» с «железнодорожниками» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Матч «Динамо» - «Зенит» пройдет в субботу, 17 сентября. Дерби «Спартак» - «Локомотив» запланировано на 18 сентября.