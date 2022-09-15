Юран: «Будет ли биться «Спартак» за чемпионство? Я своё мнение скажу позже»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос о том, будет ли «Спартак» бороться за золотые медали в РПЛ. Сегодня, 15 сентября, «красно-белые» разгромили «Факел» в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

«Спартак» понравился, хорошо играл! Молодцы! Будет ли биться «Спартак» за чемпионство? Вы с футболом на «ты» или на «вы»? Я свое мнение скажу позже», — передает слова Юрана «Спорт-Экспресс».

«Красно-белые» занимают пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков после девяти туров. В следующем матче «Спартак» примет «Локомотив», игра пройдет 18 сентября.