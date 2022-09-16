Хомуха - о «Спартаке»: «У «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома»

Экс-футболист московского ЦСКА, а ныне тренер Дмитрий Хомуха высказался о новых владельцах московского «Спартака» - компании «Лукойл».

«У «Лукойла» не меньше возможностей для поддержки команды, чем у «Газпрома». При правильном подходе «Спартак» вполне способен навязать борьбу «Зениту», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» набрал 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля потерпели два поражения подряд в чемпионате – от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4).

Следующий матч «красно-белые» проведут против «Локомотива».