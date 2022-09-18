Смородская: «Уже надоело, менять надо весь «Локомотив»

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» принимал дома «Локомотив» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Для железнодорожников это поражение стало уже пятым в сезоне - проиграна ровно половина проведенных игр. Ольга Смородская, в прошлом выполнявшая функции президента «Локомотива», поделилась своим мнением об игре и текущей ситуации вокруг клуба.

- Не ладится, не повезло. Ничего нового я для себя не увидела. Мне уже, честно говоря, надоело повторять одно и то же. Пока там всех не поменяют, нечего ждать от несчастной команды «Локомотив», - цитирует Смородскую «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» предстоит сыграть с «Уралом».