Абаскаль: «Матч прошёл по нашему плану»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Правда, в некоторые моменты матча вопросы вызывала игра «красно-белых», и наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль сожалеет об упущенных моментах.

- Жаль, что не реализовали все моменты — надо было забивать больше в первом тайме, и тогда матч можно было «закрыть» уже досрочно. Нам надо повышать реализацию. Матч прошел по нашему начальному плану, - заявил Абаскаль в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».