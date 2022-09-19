Червиченко объяснил, почему не считает Соболева топ-нападающим

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего «красно-белых» Александра Соболева в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«В 10 играх чемпионата он забил четыре гола. По-вашему, это топ-форвард? За сезон нужно забивать в районе 18 голов. Так что рановато петь ему дифирамбы», - приводит слова Червиченко «Спорт-экспресс».

Во вчерашнем поединке против «Локомотива» Соболев принес победу «Спартаку», забив решающий мяч на 35-й минуте первого тайма.

В общей сложности на счету Александра пять голов и четыре ассиста в 13 матчах нынешнего сезона.