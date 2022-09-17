Джикия высказался о старте «Спартака» в РПЛ

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о старте «красно-белых» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Не надо делать преждевременных выводов и наступать на одни и те же грабли. Очки будем считать в конце сезона», - передает слова Джикии пресс-служба столичного клуба.

После девяти туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 16 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 18 сентября.