Осинов подтвердил, что Эшуорту предлагали сдать матч, когда он работал в России

Михаил Осинов, работающий помощником главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказал, что вероятному новому спортивному директору «Спартака» Полу Эшуорту предлагали сдать матч в то время, когда он работал в России.

Напомним, в сезоне 2004/2005 английский специалист занимал должность спортивного директора в «Ростове», а также исполнял обязанности главного тренера команды. После ухода из российского клуба он лично признавался в том, что руководство просило его сдать игру с «Рубином», но Эшуорт отказался.

«Такая история действительно имела место, подтверждаю. Он обратился к нам, рассказал о ситуации, все игроки, включая меня как капитана, ответили, что сдавать игру не будут. В итоге сыграли 1:1, если не ошибаюсь. Так что моя совесть чиста», — приводит слова Осинова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе Эшуорт прилетит в Москву, чтобы обсудить свои обязанности в «Спартаке». В настоящий момент специалист занимается скаутской деятельностью в одном из клубов Лиги 1 (третьем по силе дивизионе Англии).