Экс-советник Федуна: «Буду удивлён, если «Спартак» не обыграет «Локомотив»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, поделился мнением о предстоящем столичном дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

«Матч будет интересным. Кто фаворит? Я считаю, что «Спартак». Буду удивлен, если «красно-белые» не обыграют «Локомотив». Надеюсь, футбол получится ярким», - передает слова Камоцци «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После девяти туров «красно-белые» занимают пятое место в таблице РПЛ, а «железнодорожники» находятся на 11-й строчке.