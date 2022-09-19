Рианчо: «Спартак» ещё навяжет борьбу «Зениту», борьба за чемпионство впереди»

Испанский футбольный специалист Рауль Рианчо, ранее поработавший в московском «Спартаке», высказался о победе «народной команды» над «Локомотивом» в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил нападающий «красно-белых» Александр Соболев.

«Всегда рад победам «Спартака», особенно в дерби! «Красно-белые» еще навяжут борьбу «Зениту». Вся борьба за чемпионство впереди», - приводит слова тренера Sport24.

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 19 баллов и располагается на пятой позиции в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на семь пунктов.