Циннбауэр: «Мы сами облегчили «Спартаку» задачу»

В матче десятого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» принимал дома «Локомотив» и добился победы с минимальным счетом 1:0. Для железнодорожников это поражение стало уже пятым в сезоне - проиграна ровно половина проведенных игр.

Йозеф Циннбауэр, наставник московского «Локомотива», поделился своим мнением об игре и текущей ситуации.

- В первом тайме мы практически выпали из игры. Это касается действий с мячом. «Спартаку» было легко играть впереди, принимать решения. Мы сами облегчили сопернику задачу. Во втором тайме мы сыграли лучше, но не создали достаточно моментов, чтобы забить такой команде, как «Спартак», - цитирует специалиста «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» предстоит сыграть с «Уралом».