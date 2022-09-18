Джикия: «Спасибо Селихову»

В последнем матче десятого тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» принимал дома «Локомотив» и уверенно обыграл земляков. Правда, в некоторые моменты матча вопросы вызывала игра «красно-белых», а защитник «Спартака» Георгий Джикия после игры поблагодарил вратаря команды Александра Селихова.

- Спасибо Селихову, который потащил два сложных мяча. Мы могли забить больше, но главное — победа. Она закономерна, - заявил Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, одиннадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сыграет на выезде с «Пари НН».