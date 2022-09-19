Бояринцев заявил, что «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о победе «красно-белых» над «Локомотивом» (1:0).

Бояринцев сказал «РБ Спорту» о том, что «Спартак» был намного сильнее «железнодорожников» по всем показателям, при этом «Локомотив» продемонстрировал слабую организацию игры, главное, что «Спартак» забил и одержал заслуженную победу в дерби.

Помимо этого, эксперт заявил, что его смущает возможное назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака», потому что этот специалист никогда не работал в больших клубах.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после десяти туров.