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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев заявил, что «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив»

 
19 Сентября 2022 • 14:39 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о победе «красно-белых» над «Локомотивом» (1:0).

Бояринцев сказал «РБ Спорту» о том, что «Спартак» был намного сильнее «железнодорожников» по всем показателям, при этом «Локомотив» продемонстрировал слабую организацию игры, главное, что «Спартак» забил и одержал заслуженную победу в дерби.

Помимо этого, эксперт заявил, что его смущает возможное назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака», потому что этот специалист никогда не работал в больших клубах.

«Красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после десяти туров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Денис Бояринцев Пол Эшуорт
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