Педро Габриэл: «Российский чемпионат похож на Кубок Либертадорес»

Полузащитник «Локомотива» Педро Габриэл дал комментарий после матча со «Спартаком» (0:1).

«Сегодня была сложная игра, мы это ждали. «Спартак» силен и в атаке, и в защите. План на игру, конечно, был выиграть. Мы делали все, что могли, но это не получилось.

Мы должны тренироваться. Сейчас мы вернёмся к тренировочному процессу и будем работать. Мы вернёмся на должный уровень.

Любое дерби выигрывается той командой, которая лучше борется и отдает свои силы. Мы пытались победить сегодня, но этого было мало.

Сейчас наша команда показывает не лучшую игру. У нас будет ещё много тренировок, нам предстоит много работы. Нужно выдать победную серию, которая вернёт нас на победный путь.

Фамилия? Имя было выбрано ещё до поездки в Россию. Об этом мне сказал мой агент. Я не думал, что эта история вызовет такую реакцию. Но на меня никто из клуба не давил. Я выбрал имя, которое мне по душе. Я считаю Россию Европой, поэтому выбрал имя как в Европе. Я выбрал это имя, Педро Габриэл, поэтому хотел бы закончить с этим вопросом.

Насколько сложно здесь, в России, показывать атакующий футбол? Мне кажется, российский чемпионат похож на Кубок Либертадорес. Могу сказать, что здесь более силовой, атлетичный футбол. Тут очень плотно опекают, но это не проблема. Мне нужно адаптироваться к таким реалиям. Когда мне удается избавиться от опеки, то я чувствую себя здорово», - цитирует Педро Габриэла корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.